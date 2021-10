La ciuiga del Banale: nobiltà di un salume povero

Fino a lunedì 1 novembre la ventesima sagra dedicata al tipico salume con le rape. Il programma delle iniziative

Sabato 30

Per la ciuiga, salume povero del Banale, si sono mobilitati l'assessore al turismo Failoni e il vicepresidente Tonina. Con loro la sindaca di S.Lorenzo in Banale Ilaria Rigotti ha tagliato il salume dando così il via ufficiale alla sagra della Ciuiga.E' la ventesima edizione ed un ritorno con entusiasmo dopo l'anno di stop per la pandemia.La ciuiga, carne e rapa, affumicata, un salume povero ma saporito, nato nel mondo contadino nella metà dell'800, diventato da tempo presidio slowfood.Un mondo antico che rivive in questa sagra con i vecchi mestieri, l'artigianato delle valli, l'enogastronomia da gustare nei vecchi volti.Un ritorno alla normalità che fa felici turisti, visitatori e la gente del posto che restando vicina alle proprie radici, in ogni tempo, tramanda una storia che altrimenti andrebbe dispersa.

Dalle 9.30 alle 19.30

Il mercato tipico

Nelle antiche case contadine del borgo apertura dei volt gastronomi con i prodotti tipici del Trentino e volt con manufatti dell’artigianato locale

Locande gastronomiche

Apertura delle locande a cura delle Associazioni locali dove gustare piatti a base di ciuìga

Ore 11.30, Volt della ciuìga

Taglio della ciuiga

Cerimonia di apertura ufficiale della sagra alla presenza delle autorità e degli organizzatori, accompagnata dalla musica della Banda di San Lorenzo Dorsino

Ore 14.30

Ritrovo a Casa Osei

Le antiche ville e la ciuiga

Visita guidata al borgo di San Lorenzo Dorsino e all’affumicatoio della ciuìga.

Su prenotazione, T. 0465 734040. Partecipazione libera.

In collaborazione con Ecomuseo della Judicaria

Dolomiti wine experience

Ore 17.00, Casa Osèi

Degustazione guidata dei vini della Piana Rotaliana Königsberg

Su prenotazione, T. 0465 734040. €15

DOMENICA 31 OTTOBRE

Dalle 9.30 alle 19.30

Viaggio nell'emozione

Ore 10.30

Ritrovo a Casa Osei

Sulle tracce dei Baschenis

Viaggio a ritroso nel tempo guidati da un cantastorie alla scoperta dei tesori artistici del borgo, tra incontri fortuiti, storie e personaggi che hanno scritto la storia locale.

Su prenotazione, T. 0465 734040. €10

In collaborazione con Ecomuseo della Judicaria

Il Viaggio dell'Emozione è un'esperienza sui luoghi storici, ascoltare racconti, ammirare paesaggi e conoscere le bellezze artistiche di questo borgo.

Dolomiti wine experience

Ore 13.00 e 17.00 Casa Osèi

Degustazione guidata dei vini della Piana Rotaliana Königsberg

Su prenotazione, T. 0465 734040. €15



LUNEDÍ 1 NOVEMBRE

Dalle 9.30 alle 18.00

Ore 10.30

Ritrovo a Casa Osei

Dolomiti cheese experience

Ore 11.30, 15.30 Casa Osèi

Degustazione guidata di formaggi giovani dal territorio

Su prenotazione, T. 0465 734040. €15