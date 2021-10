Scuola, Covid-19 sotto controllo. E la Provincia di Trento pensa al futuro

L'assessore provinciale Bisesti al lavoro su una riforma dell'istruzione provinciale che premi gli insegnanti sulla base di criteri oggettivi. Una sorta di 'laboratorio' trentino del merito dei docenti, di cui ha parlato anche al ministro Bianchi

Scuola in Trentino: Covid-19, ma non solo.



L'Assessore provinciale all'istruzione, Mirko Bisesti, guarda con attenzione ai numeri della pandemia. Ma prova anche a mettere la testa fuori dall'emergenza.



A un anno e mezzo di distanza, nei corridoi di via Vannetti si torna a parlare di riforma del merito per i docenti. Con l'introduzione di una griglia di valutazione oggettiva. Tra i criteri ipotizzati: test Invalsi e formazione continua degli insegnanti. Bisesti ne ha già parlato col ministro dell'istruzione Bianchi. Su questo, dice, il Trentino farà da 'laboratorio' nazionale.



Sugli attuali numeri del contagio, Bisesti è tranquillo: sei classi su circa 4.000 in quarantena, lo 0 e 1%.



Una ventina gli insegnanti sospesi perché senza green pass. Dato fermo a settembre, quando la certificazione verde è diventata la regola per il personale scolastico.



I 70 insegnanti, 50 ausiliari e 60 disoccupati del cosiddetto 'Progettone', cioè il personale extra assunto, sono operativi. Ma la Provincia ipotizza anche un possibile termine alla dotazione organica 'emergenziale: "Vediamo a fine dicembre come sarà la situazione - chiarisce Bisesti - e se dovremo intervenire nuovamente, lo faremo. Altrimenti, penso che il livello delle risorse umane nella scuola trentina dal 2021 possa tornare ai livelli pre-pandemia".



C'è poi il tema delle famiglie che non accettano i criteri anti Covid-19 e portano via i figli dalle classi. Su questo, l'assessore è chiaro: "Abbiamo fatto di tutto anche lo scorso anno per garantire la scuola in presenza. Perché la scuola è sì insegnamento e competenze, ma è anche e soprattutto socialità e un ambiente nel quale crescere e vivere insieme".