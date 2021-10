Calendario Fisi, è un dicembre mondiale sulle piste dolomitiche

La nostra regione protagonista in tutte le specialità. Sci alpino in Val Gardena dal 17 al 20 dicembre, a Campiglio il 22 dicembre

Corre veloce verso Pechino 2022 verso i 24esimi Giochi Invernali la nuova stagione della Fisi.



Si riparte dalle 30 medaglie conquistate in 6 discipline mondiali e dai 16 successi fra classifiche generali e di specialità di Coppa del Mondo.



Si riparte dal ghiacciaio austriaco di Solden il 23/24 ottobre in attesa che il circo bianco, a dicembre, approdi in regione il 16 a Carezza con lo snowboard e al Tonale con lo sci alpinismo e, a seguire, lo sci alpino: dal 17 al 20 in Gardena e Badia, il 22 a Campiglio con la 3Tre. A gennaio, poi, il Tour de Ski e la Combinata in Val di Fiemme oltre al Biathlon ad Anterselva.



Per il presidente della FISI, Flavio Roda, sarà un dicembre mondiale per le piste dolomitiche.



Tra le grandi novità per il 2022 il milione di euro messo a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Invernali (oltre ai premi Coni) per i medagliati azzurri a Pechino.