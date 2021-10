Terza dose di vaccino nelle rsa, al via il percorso per la somministrazione

Si è cominciato a raccogliere i moduli di consenso, prima e seconda dose somministrate al 98% dei circa 5mila ospiti

di Maddalena Boggiano

Sono circa 5mila gli ospiti del sistema delle rsa trentine, distribuiti in 42 strutture gestite da Upipa e 6 da Spes. Il 98% di loro è stato vaccinato contro il Covid-19 con la prima e la seconda dose, e ora è arrivato il momento della terza.



Si è cominciato a raccogliere i consensi, per le prime somministrazioni bisognerà attendere qualche giorno, ci ha spiegato la presidente di Upipa Michela Chiogna: "la somministrazione sarà a scaglioni, in modo da poter monitorare anche gli effetti sugli ospiti, e contiamo di poter raggiungere le altissime percentuali di adesione della prima e della seconda dose"



L'intero processo durerà circa un mese. Per quanto riguarda i dipendenti, invece, dal 10 ottobre tutti dovrebbero essere vaccinati, amministrativi, ausiliari e fornitori continuativi, ma ancora manca il decreto che disciplini i controlli.



Rimangono, invece, 151 i sanitari sospesi: 13 infermieri su 700, 130 oss su 2600 più 8 fisioterapisti. Numeri che, per il momento, non hanno causato particolari problemi, ma sono destinati ad aumentare, con le decisioni della commissione a cui sono stati inviate le richieste di esonero. Sulla base dei numeri che ne usciranno si farà il punto della situazione con Azienda Sanitaria e assessorato provinciale