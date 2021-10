Tgr in 60 secondi del 10 ottobre

La manifestazione di solidarietà alla Cgil, la chiusura del Festival dello sport e le altre notizie del giorno

Dopo l'assalto alla Cgil di Roma, manifestazione alla sede provinciale del sindacato. Tante le attestazioni di solidarietà per quello che è stato definito un attacco fascista alla democrazia e al lavoro.



Celebrata anche a Trento la 71esima giornata per le vittime del lavoro, 10 in Trentino da inizio anno. Il presidente provinciale Anmil, Andrea Kaswalder, ha chiesto maggiori investimenti investimenti in formazione e prevenzione.



Coronavirus, in Trentino nessun decesso nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di contagio sono 35 su circa 3500 tamponi analizzati. Invariata la situazione negli ospedali dove le persone ricoverate restano 16, 3 delle quali in terapia intensiva.



Ultima giornata del festival dello sport. Tanti gli eventi e i grandi ospiti, da Jacobs e gli atleti della 4x100 a Bebe Vio, che ha stregato la platea raccontando i problemi di salute della primavera scorsa e la ripresa fino alla conquista dell'oro olimpico.



Torna alla vittoria il calcio Trento, che nell'ottava giornata di campionato batte 1-0 al Briamasco il Fiorenzuola. Decisivo un gol nel secondo tempo di Federico Simonti.