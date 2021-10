Tgr in 60 secondi del 15 ottobre 2021

Primo giorno di green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, manifestazione ma disagi limitati al trasporto pubblico. Impennata dei tamponi

​Da oggi green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, in Trentino disagi limitati al trasporto pubblico. In mattinata un corteo di un migliaio di persone ha manifestato chiedendo di disapplicare la norma.



Con il green pass obbligatorio aumentano le richieste di tamponi. In Trentino il sistema è al limite e gli appuntamenti per la prossima settimana scarseggiano. La giunta annuncia drive through per tamponi a pagamento per i lavoratori dei servizi essenziali.



Nell'ultima giornata 8.500 i tamponi analizzati, 29 quelli risultati positivi. Negli ospedali due nuovi ingressi e una dimissione portano il totale dei pazienti Covid a 21, di cui 3 in rianimazione.



Grande spavento in mattinata all'aeroporto di Mattarello dove un aereo in fase di decollo ha avuto un incidente, finendo fuori pista. Nessuno è rimasto ferito.



Nasce il tavolo per la qualità dell'ambiente trentino. Critiche all'agenzia provinciale per l'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria.



Stagione invernale alle porte, dal primo gennaio obbligatoria per gli sciatori l'assicurazione sulla responsabilità civile.