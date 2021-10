Tgr in 60 secondi del 26 ottobre 2021

Manifestazione dei dipendenti pubblici per il rinnovo dei contratti. Il nuovo ospedale di Cavalese al centro dei lavori del consiglio provinciale. Movida, lotta alla droga e violenza sulle donne le priorità del nuovo commissario di Governo

Oltre 3mila persone alla manifestazione dei lavoratori pubblici a Trento che chiedono più risorse per la pubblica amministrazione. Qualche inevitabile disagio nei servizi.



Il progetto del Nuovo ospedale di Cavalese al centro dei lavori del consiglio provinciale. Polemiche dal consigliere di Onda Civica Filippo Degasperi per la mancata risposta della giunta a un'interrogazione.



Anche il Consiglio delle donne del Comune di Trento si schiera contro l'abolizione della doppia preferenza di genere nel sistema elettorale, proposta da Lega e Patt.



Soluzioni per la movida, lotta alla droga e alla violenza sulle donne. Sono alcune delle priorità di lavoro del nuovo Commissario del Governo di Trento, Gianfranco Bernabei.



Coronavirus, nuovo boom di tamponi a inizio settimana, oltre 12.600, 56 i nuovi casi positivi. Salgono a 13 i ricoverati, di cui due in terapia intensiva.



Cambio al vertice al Museo Diocesano di Trento. Dopo 32 anni se ne va la storica direttrice Domenica Primerano. Un addio amaro segnato dalle incomprensioni.