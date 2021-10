Tgr in 60 secondi del 7 ottobre 2021

Le notizie della giornata su quanto accaduto in Trentino raccontate in un minuto nel Tgr in 60 secondi

Trento vestita a festa per la quarta edizione del festival dello sport. Fino a domenica 100 eventi, 200 ospiti, campioni di ieri e di oggi. Nella prima giornata l'incontro con Lilian Thuram e la mostra su Pablito Rossi a Palazzo delle Albere.



Grave infortunio in Val di Fassa. Un addetto agli impianti di risalita di 44 anni è caduto da 10 metri da un pilone della cabinovia Pradel sopra Canazei. E' ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.



Nel Primiero, dopo due casi positivi in un coro, lo screening fa emergere due nuovi casi fra i coristi. Complessivamente oggi sono stati 31 i nuovi contagi da Covid-19 in Trentino. 21 i pazienti ricoverati dei quali 4 in rianimazione. Da lunedì al via terza dose nelle Rsa.



Sul Garda un velista in balia delle onde e delle forti raffiche di vento a 30 nodi è stato tratto in salvo dal gommone dei vigili del fuoco di Riva del Garda.