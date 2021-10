Tgr in 60 secondi del 30 ottobre 2021

Le notizie del giorno in Trentino

Tre anni dopo Vaia, l'emergenza delle emergenze è il cambiamento climatico: dieci ragazzi di Trento verso Glasgow, dove da domani parteciperanno a Cop26, la conferenza Onu sul clima.



Il ricordo dei defunti: un rito antico, ma quest'anno con un'emozione particolare. Dopo le restrizioni, anche portare un fiore ai propri cari è il segno di un tempo nuovo.



Fiammetta da Francesco, il papa ha voluto incontrare in Vaticano la ragazzina di dieci anni che faceva didattica a distanza fra i pascoli della valle di sole. Il papa le ha detto: "sei un esempio".



Secondo Confindustria Trento la circonvallazione ferroviaria è un'ottima occasione per l'economia e l'occupazione del Trentino.



"Creatura futura", il ricordo di Piergiorgio Cattani ad un anno dalla morte nel libro di Paolo Ghezzi, Presentato al Vigilianum di Trento.



Comincia la sagra della ciuiga a San Lorenzo Dorsino: tutto in onore del salume con le rape, tipico prodotto della zona.