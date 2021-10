Tgr in 60 secondi del 12 ottobre

Atti vandalici contro l'Ordine dei Medici, il sì di Confindustria al green pass, gli aggiornamenti sulla pandemia e le altre notizie

Atti vandalici alla sede dell'ordine dei medici di Trento, scritte sui muri e vetri rotti. Un atto intimidatorio inaccettabile, ha commentato il presidente Marco Ioppi.



Da venerdì l'obbligo di green pass sul lavoro, firmato il dpcm, controlli fno a 48 ore prima. Per il presidente degli industriali trentini, Manzana, il certificato è un passaporto per la libertà.



L'andamento dell'epidemia in Trentino, 23 nuovi contagi su 4mila tamponi analizzati. Negli ospedali 3 ricoveri e due dimissioni, il totale dei pazienti sale a 19, di cui 3 in rianimazione.



Via libera del Comitato dei garanti al licenziamento dell'ex primario di ginecologia del Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, il cui avvocato annuncia ricorso.



Nasce il progetto "Il banco vuoto" per portare l'educazione alla legalità tra i banchi di scuola. Firmato il protocollo tra Scuola cattolica e tribunale dei minorenni.



100 anni fa l'inaugurazione del primo nucleo del museo della Guerra di Rovereto: una ricorrenza celebrata con una mostra fotografica di quel giorno e due nuove sale.