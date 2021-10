Tgr in 60 secondi del 16 ottobre

Incindete mortale per un motociclista in val di Sole, boom di vaccini e tamponi, nuova importante acquisizione per Autobrennero

Incidente mortale sulla strada statale della val di Sole. Un motociclista vicentino di 56 anni perde la vita dopo essere andato a sbattere contro un'auto. Inutile l'intervento dei soccorsi.



Oper day vaccinale a Trento sud e a san Giovanni di Fassa, niente code ma sono stati in tanti i lavoratori che sono andati a farsi vaccinare senza prenotazione per ottenere il green pass



Coronavirus in Trentino, andamento stabile, anche oggi 29 nuovi positivi su 8.500 tamponi. Migliora la situazione degli ospedali, due ricoverati in meno in totale, scendono a 2 i pazienti in intensiva.



Importante acquisizione da parte di Autobrennero, che ora controlla InRail, azienda attiva nel trasporto merci su ferrovia e logistica. La concesionaria dell'A22 diventa così il secondo gruppo italiano nel comparto.



Festa per i 200 anni di Itas Mutua, la prima assicurazione mutua d'Italia. Per il presidente Giuseppe Consoli: "E' tempo di tornare a fare sistema in Trentino, serve un'alleanza per la ripartenza".