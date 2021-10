Tgr in 60 secondi dell'8 ottobre

Tanti appuntamenti in città per il Festival dello sport, e poi la cronaca - con un incidente mortale sul lavoro a Lavarone - e le altre notizie del giorno

Incidente mortale sul lavoro a Bertoldi di Lavarone. Balogh Ladislav, operaio di 61 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato per 9 metri da un ponteggio nel cantiere edile in cui stava lavorando.



Festival dello sport, tutti con il naso all'insù per l'esibizione delle frecce tricolori nel cielo di Trento. Al teatro sociale, sfilata dei medagliati olimpici ai giochi di Tokyo. Celebrati anche i 100 anni della pallacanestro italiana.



Il nuovo percorso senza barriere architettoniche, anche con indicazioni sensoriali per non vedenti, nel quartiere di Oltrefersina a Trento è stato messo alla prova da un gruppo di cittadini e rappresentanti di associazioni. Primo passo al quale seguiranno altri in tutta la città



Coronavirus, 25 i nuovi contagi in Trentino, migliora la situazione negli ospedali dove restano 19 pazienti ricoverati nei reparti covid, 2 in meno rispetto al giorno prima.



Inaugurata la nuova pista outdoor del campo di atletica Covi e Postal. All'inaugurazione presenti anche il presidente del Coni Malagò e quello della federazione atletica leggera Mei.