Il Tg in 60 secondi del 9 ottobre 2021

Il festival dello sport, nel nostro TG in 60 secondi, ma anche le notizie tragiche di un altro incidente sul lavoro e un decesso per il Covid-19

terza giornata del Festival dello Sport, protagonista questa mattina il ciclismo con Sonny Colbrelli. E poi le piazze con i campi delle varie discipline anche per famiglie e bambini



C'è un decesso per il virus: era ricoverato in rianimazione. Si tratta di un ottantenne non vaccinato. Restano tre i pazienti in terapia intensiva, 13 i ricoveri negli altri reparti Covid. Sono 22 invece i nuovi contagi.



Ancora un infortunio sul lavoro in Trentino, dopo la morte di un operaio ieri a Lavarone: questa mattina a Molveno, un altro lavoratore è caduto da circa 4 metri in un cantiere edile. La Provincia ha organizzato un vertice.



Inaugurato ufficialmente i tempio crematorio di Trento, una scelta fatta da più della metà dei trentini . Due linee alimentate a metano. Circa due le ore necessarie per la procedura



L'Assemblea ordinaria di Arcigay Trentino ha eletto all'unanimità Shamar Droghetti come nuovo presidente. Dopo due anni difficili, quasi senza eventi in presenza a causa della pandemia, l'associazione ora cerca il rilancio.