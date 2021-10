Tgr in 60 secondi del 2 ottobre

Dal Trentino, le notizie del giorno in un minuto

Green pass obbligatorio al lavoro ed autotrasporto.

Fra le 450 imprese artigiane del Trentino numerosi i no vax, molti di questi no Green pass. E c'è la concorrenza degli operatori stranieri esentati dall'obbligo del certificato.



In 30 anni 100 trentini hanno donato il midollo osseo. Lo scorso anno record di 11 donazioni. A Trento la festa dell'ADMO con i protagonisti della solidarietà.



Cosa si prova se costretti a muoversi in carrozzina? Anche questa esperienza nelle iniziative dedicate agli sport paralimpici a Mattarello e Rovereto.



Primo podio di un italiano nella Coppa del Mondo di orienteering per il trentino Riccardo Scalet, terzo nella middle in Veneto.



Conto alla rovescia per l'inizio del campionato di serie A1 del Volley femminile, per la Trentino Rosa.

Gli allenamenti in attesa dell'esordio domenica prossima.