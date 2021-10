Medicina, è scontro tra Trento e Bolzano: "Troppe due facoltà in regione"

Il rettore dell'ateneo trentino, Flavio Deflorian: "I due progetti dovrebbero essere collegati, magari in chiave Euregio. Rivolgersi a Roma non è coerente con la visione autonomistica"

Due scuole di medicina in un territorio di 1 milione di abitanti. Troppe, secondo l'università di Trento, che è partita l'anno scorso e non ha gradito lo strappo di Bolzano, dove si pensa a un progetto per l'anno prossimo, collegato con Roma.



Il rettore di Trento Flavio Deflorian ritiene che due progetti così vicini, in un territorio così integrato dovrebbero essere in qualche modo collegati. Non solo: "Si parla tanto di Euregio e avremmo preferito una collocazione della scuola di Bolzano in questo contesto, invece sentiamo parlare di Salisburgo e di Roma e questo mi pare poco coerente con la visione autonomistica di questo territorio".



E la politica? Da parte dell'assessore all'università, Mirko Bisesti, la rivendicazione di quanto già fatto in Trentino: "Trento è partita, ed è partita bene, siamo al secondo anno. Per questo una collaborazione non è solo auspicabile, ma credo sia doverosa".