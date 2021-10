In cammino sulla via Romea Germanica: angoli e storie dal Trentino

In duecento hanno percorso il tratto della via Romea Germanica che collega il castello di Pergine al miliare romano di Tenna

di Giovanni Motter, montaggio Roberto Lorenzi

In occasione della giornata nazionale del camminare, partenza dal castello di Pergine ripercorrendo, da moderni pellegrini, un tratto dell’antica via Romea. Prima tappa a Masetti per scoprire che la chiesetta in stile romanico ha molti meno anni di quelli che dimostra: è stata edificata nel secolo scorso, iniziata nel 1914 e terminata nel 1930. Ad Ischia, ristoro e pillole di storia. La parte più antica dell’abitato ha la disposizione tipica di un Castrum romano.



La giornata è stata organizzata dalla Proloco di Tenna, da “noi per l’is-cia” e a guidare la comitiva un pellegrino, Gigi Zoppello, responsabile italiano dell’associazione via Romea Germanica.



Percorso di pellegrinaggio che collegava il nord della Germania con Roma e fedelmente riproponibile grazie alla testimonianza scritta dall'abate Alberto di Stade che nel 1232 percorse questa via.



A Tenna tappa alla pietra miliare romana, ne esistono due in tutta la regione, e poi il ristoro del pellegrino con una fumante zuppa d’orzo.