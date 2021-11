Ancora Sinani e vince il Levico Terme contro lo Spinea

Decisiva una rete nel finale del 22enne gialloblù cresciuto nel settore giovanile del Milan. E' il settimo centro in campionato

Partita valida per l'ottavo turno del campionato di serie D girone C. Nel corso dell'incontro, nella girandola dei cambi, l'arbitro Deborah Bianchi di Prato non si è accorta che i veneti per qualche secondo abbiano giocato con dodici uomini. Con i tre punti conquistati il Levico Terme sale in classifica al sesto posto a quota 13, comanda l'Arzignano a 19