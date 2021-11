La magia di Simone Cristicchi al Santa Chiara con la banda di Albiano

Sul palco dell'auditorium il cantautore e il corpo bandistico di Albiano hanno suonato in sinergia. E non sono mancate le canzoni di montagna

Tutto era partito da un rifugio di montagna. E' stato al Rifugio Potzmauer, in val di Cembra, che la scorsa estate Simone Cristicchi, sapiente conoscitore del Trentino, e il corpo bandistico di Albiano si sono incontrati, scambiati e "ricreati" nel progetto "Lo chiederemo agli alberi".



Di qui il primo brano di Cristicchi reinterpretato dalla banda - sui social una montagna di visualizzazioni poi altre rivisitazioni - ed eccoli sul palco del Santa Chiara per presentare un percorso che intercala i monologhi del cantautore attore Cristicchi come "Magazzino 18", i suoi successi come "Ti regalerò una rosa" vincitrice di Sanremo 2007, "Abbi cura di me" e gli omaggi al Trentino con i canti tipici della montagna.



Nel video il servizio di Cinzia Toller