Lega, dopo l'assemblea provinciale si guarda a Congresso ed elezioni 2023

Il commissario Binelli promuove l'operato della Giunta Fugatti, che sarà il candidato 2023 alle provinciali del centro-destra. "Su A22? Merito dei nostri parlamentari", sottolinea. E sul nuovo Festival dell'Economia: "Ci voleva, dopo tanta monotonia"

"Se c'è una figura come la mia che può unire tutte le anime del partito, io sono a disposizione. Anche se la mia non sarà un'auto-candidatura": così Diego Binelli, commissario della Lega trentina, sull'ipotesi di candidatura a segretario regionale al congresso regionale 2022.



Il Covid-19 ha complicato il lavoro della Giunta. Ma l'assessore Segnana, per Binelli, ha operato bene: "Abbiamo visto altre regioni i cui assessorati hanno lavorato decisamente male. Invece, da noi le cose sono andate molto, molto meglio".



Un solo nome per le provinciali 2023: Maurizio Fugatti: "Per noi l'obiettivo è ovviamente quello di riconfermarlo, all'interno della coalizione di centro-destra, essendo la Lega il primo partito della coalizione".



Apertura ad alcuni sindaci 'civici', partendo dalle roccaforti leghiste come Riva, Avio, Baselga di Pinè. "Ma siamo aperti ad altri ingressi", chiarisce il commissario.



In chiave 2023, le fibrillazioni di Fratelli d'Italia non sarebbero un problema: "Semplicemente una dialettica politica, che a volte su alcuni temi può essere anche divisa, ma poi alla fine si trova la convergenza".



Il commissario trentino attribuisce alla Lega le novità sull'A22 "e quindi grazie anche ai nostri parlamentari a Roma la concessione resterà sul nostro territorio".



E la 'guerra' tra Festival dell'Economia con Torino non lo scompone: "Dopo tanta monotonia - sottolinea - finalmente un po' di cambiamento ci voleva".