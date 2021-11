Consiglio provinciale, è già ostruzionismo sul ddl per la terza preferenza

Nessuna novità sugli scatti per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego nel triennio 2019-2021. Le opposizioni dicono di aver trovato un nome per la vicepresidenza in consiglio, ma è 'boutade' per non discutere la proposta del centrodestra

Nessun adeguamento del contratto per i circa 35.000 lavoratori del pubblico impiego in Trentino per il triennio 2019-2021. E' quanto emerso oggi nel corso del question time in Consiglio provinciale.



Alla richiesta di conferme o smentite da parte di Sara Ferrari del Partito Democratico e di Paolo Zanella di Futura, l'assessore Mattia Gottardi ha confermato i 30 milioni - 10 per ogni anno - di vacanza contrattuale, più 37 milioni una tantum, ma senza alcuno scatto, come richiesto dai sindacati.



Tra gli altri temi, la consigliera dei Verdi Lucia Coppola ha chiesto di spostare i 79 alloggi militari previsti in origine accanto alla cittadella della salute. La Giunta ha replicato che è al momento complesso trovare una destinazione alternativa. Impossibile anche lo spostamento del centro vaccinale da San Vincenzo all'ex Trento Fiere, così da agevolare gli anziani per le terze dosi, chiesto da Ugo Rossi di Azione.



Stallo anche sulla surroga del vicepresidente provinciale. Dopo una pausa in mattinata, le opposizioni hanno detto di aver trovato un nome condiviso, ma sempre a condizione del passo indietro del presidente Kaswalder. Una boutade che somigliava più a una mossa di ostruzionismo rispetto alla discussione del disegno di legge per la terza preferenza di genere, proposta dal centrodestra.



Domani nuova seduta. La speranza della maggioranza è di poterne discutere giovedì. Tempi del dibattito permettendo.