Pergine, un comitato contro l'impianto di termo ossidazione dei rifiuti

Il progetto della Trentino Ambiens, nel quale è coinvolta anche l'Università, ha ricevuto il via libera del Comune e dell'Appa

di Laura Galassi

Carla Zanella, consigliera di opposizione a Pergine, è portavoce del comitato di cittadini che ha appena depositato una petizione al Consiglio provinciale per bloccare la realizzazione di un impianto di termo ossidazione dei rifiuti presentato dall'azienda Trentino Ambiens. Il progetto prevede una struttura trasportabile che produce gas di sintesi da rifiuti non pericolosi, con il trattamento di massimo cinque tonnellate giornaliere.

Quasi 400 le firme raccolte contro l'impianto che dovrebbe sorgere in zona industriale, ma a 200 metri in linea d'aria dalle scuole. Proprio la prossimità con i bambini spaventa il comitato.

Inizialmente la giunta comunale si era detta contro, salvo poi dare il via libera a fine settembre, sentiti i tecnici dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e dell'Azienda sanitaria. "Mi fido degli esperti: ci sarà un monitoraggio quotidiano dell'Appa ed è coinvolta anche l'Università di Trento", dice il sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer.