Fisi trentina al cancelletto di partenza

Presentata ufficialmente, a Levico Terme, la nuova stagione del Comitato trentino della Federazione degli Sport Invernali

Doppio appuntamento a Levico per la Fisi del Trentino: di festa per i suoi campioni (a partire dall’argento mondiale De Aliprandini) oltre che di presentazione della nuova stagione.



Tutti pronti al cancelletto di partenza: soprattutto i 78 sciatori trentini inseriti nelle squadre nazionali ed i 149 ragazzi che fanno parte dei team agonistici delle varie specialità.



Oltre mille le gare di categoria, delle quali 79 internazionali.



18 gli eventi top, che si disputeranno in Trentino tra gare di Coppa del Mondo, Coppa Europa, Internazionali e Campionati italiani. E saranno proprio gli Assoluti di sci alpinismo di inizio dicembre sulla Paganella ad aprire le danze.



Tristezza infine e un minuto di silenzio in ricordo del talentuoso giovane sciatore Federico Collini, scomparso in un incidente qualche mese fa, e che doveva essere fra i premiati per i suoi straordinari risultati sportivi.