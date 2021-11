Via alla terza dose per over 40: 200 i medici volontari per le vaccinazioni

Ioppi: "Vaccino mascherine e distanziamento per un Natale sereno"

, diventata ormai fondamentale per mantenere alta la protezione dagli effetti gravi del Covid-19. E con il protrarsi della campagna vaccinale servono anche più vaccinatori. L'ordine dei medici ha lanciato un appello ai colleghi. Il presidente Marco Ioppi: "Un numero elevato di medici continua a dare disponibilità: da inizio campagna sono oltre 150, da venerdì altri 23 medici e odontoiatri si sono resi disponibili a dare nuovo impulso alla campagna vaccinale".Dall'inizio della campagna vaccinale sono quindi quasi 200 i medici e gli odontoiatri, quasi tutti in pensione, che hanno offerto il loro tempo e la loro esperienza: senza di loro, dunque, non si sarebbero raggiunti i numeri di oggi.

Intanto l'ordine si dice favorevole all'obbligo di terza dose per i sanitari, "è una conseguenza logica" ci ha detto Ioppi, che guarda all'inverno con un pizzico di tranquillità, purché si rispettino le regole che già conosciamo: mascherine, distanziamento e vaccini: "Io penso che possiamo regalarci un Natale sereno solo se andremo a mantenere queste misure e se andremo a vaccinarci"