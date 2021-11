Tgr in 60 secondi 23 novembre 2021

Le ultime notizie dal Trentino raccontate in un solo minuto nel Tgr in 60 secondi

Covid-19: sette dimissioni e tre nuovi ricoveri. Sono 53 i contagiati in ospedale, cinque in rianimazione. Task force provinciale al lavoro per scongiurare le chiusure; i non vaccinati si ammalano con una probabilità del 672% più alta dei vaccinati.

Grave un operaio di 19 anni travolto dal crollo di una parete in un cantiere per la sistemazione di tubature fognarie a Moena.

Ferito più lievemente anche un secondo operaio di 54 anni.

Si consolida - grazie al finanziamento europeo di 300 mila euro - lo sportello anti discriminazioni di Trento: le segnalazioni al telefono, su un sito e presto anche uno sportello fisico.

Inizierà a febbraio il primo corso di formazione in Trentino per creatori di Cartoni animati. Agli Artigianelli di Trento saranno 14 i posti disponibili.

E' arrivato a Roma - dopo un lungo viaggio notturno - l'abete donato al Vaticano da Andalo. Illuminerà il Natale di Papa Francesco.