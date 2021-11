Tgr in 60 secondi dell'8 novembre 2021

In evidenza: il licenziamento del dottor Tateo; le indagini sul Mottarone; la situazione nel carcere di Trento; la discarica di Monclassico

Dopo il caso di Sara Pedri, è ufficiale il licenziamento di Saverio Tateo, ex primario di ginecologia a Trento. I legali annunciano ricorso.

La tragedia del Mottarone. La fune che reggeva la cabina precipitata al suolo il 23 maggio sarà analizzata nel laboratorio specializzato di Ravina. Lo ha stabilito il Gip di Verbania.

Covid in Trentino, 27 nuovi casi su 4.464 tamponi. 368mila persone hanno terminato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sfiorano le 18mila. 2 le terapie intensive.

Casi di autolesionismo raddoppiati e organici da rinforzare nel carcere di Trento. Criticità al centro della relazione della garante dei detenuti, Antonia Menghini.

La discarica di Monclassico ha riaperto per alleviare quella di Ischia Podetti. Arriveranno 25mila tonnellate di rifiuti solidi in un anno, poi la chiusura definitiva; mentre il Comune prenderà 30 euro a tonnellata.