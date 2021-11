Tgr in 60 secondi del 10 novembre 2021

In sommario Covid crescono ricoveri, progetto alternativo per la ferrovia, Giro d'Italia 2022, il Natale di Trento e la Panchina di Megalizzi

Bollettino Covid in Trentino. Un decesso, anziana vaccinata, 52 i nuovi positivi distribuiti in tutte le fasce d'età su 7.260 tamponi. Crescono i ricoverati ora 21, di cui 2 in rianimazione. 370 mila le seconde dosi, 19.600 le terze dosi

19 chilometri di galleria sotto il Bondone, lontano dai centri abitati: è il progetto alternativo di circonvallazione ferroviaria proposto da Rete di cittadini.

Purtroppo il progetto non ha i finanziamenti

Ai Mercatini di Natale di Trento si entrerà con braccialetti colorati che sostituiscono il green pass e saranno prenotabili anche online. Con doppia validità, anche per i pubblici esercizi

In via Belenzani a Trento la Panchina europea dedicata ad Antonio Megalizzi. L'hanno dipinta i ragazzi dell'Associazione gioventù federalista europea con il sostegno di molte realtà universitarie.

Ponte di Legno-Lavarone con la salita del Menador, Borgo- Treviso e Belluno-Passo Fedaia attraverso S.Pellegrino e Pordoi: sono le tre tappe del Giro d'italia 2022 che interesseranno il Trentino