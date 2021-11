Tgr in 60 secondi del 20 novembre

In evidenza: rialzo dei contagi per Covid; accensione dell'albero di Natale a Trento; giornata per i diritti dell'infanzia; sci a Campiglio

Covid in Trentino. Contagi in crescita: in 24 ore sono stati 164 rilevati da 9.134 tamponi. 6 pazienti in terapia intensiva.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Il Natale a Trento possibile grazie ai vaccini". A dirlo nel giorno dell'apertura dei mercatini e dell'accensione del grande albero in piazza Duomo, Fugatti e Ianeselli. File ordinate e pazienti per ritirare il braccialetto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal Trentino al Vaticano. E' in viaggio l'albero di Natale che svetterà in piazza San Pietro. La pianta, un abete rosso di 28 metri, è stata prelevata nei boschi di Andalo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Piste da sci aperte da oggi a Campiglio. In 1.500 con il nuovo skipass a tempo acquistato online. Hanno funzionato anche i controlli sul green pass.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dopo la panchina rossa contro la violenza sulle donne, in largo Nazario Sauro, a Trento, c'è anche una panchina bianca per sostenere i diritti dei minori coinvolti nelle liti in famiglia.