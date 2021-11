Tgr in 60 secondi del 9 novembre 2021

Viaggio nel laboratorio che cura le funivie; Covid, braccialetto, cortei e mercatino di Natale; famiglie e sgomberi per la circonvallazione ferroviaria

Cortei contro il green pass sì, ma fuori dal centro storico di Trento. Commissario del Governo e Questore valutano le nuove regole. Intanto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza via libera all'uso del braccialetto e della mascherina per accedere al mercatino di Natale di piazza Fiera a Trento.

La tragedia del Mottarone. Tecnici pronti nel laboratorio Latif di Trento ad analizzare gli spezzoni di fune della cabinovia precipitata al suolo a maggio. Laboratorio unico in Italia per questo tipo di interventi.

Sono venti le famiglie che rischiano di perdere la casa per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Il mediatore del Comune, Claudio Bortolotti, ha cominciato il suo giro d'ascolto.

Covid in Trentino. 73 nuovi casi positivi su oltre 12.000 tamponi. In ospedale al momento 18 pazienti Covid, di cui 2 in rianimazione.

Sit-in per tutto il giorno a Imer, in Primiero, del comitato "No discarica" contro la riapertura della struttura dei Masi. Il Comitato sollecita la Provincia a rivedere le proprie scelte. I primi conferimenti di rifiuti nelle prossime ore.