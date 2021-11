Trentino volley e Aquila basket, accoppiata vincente

Nella doppia sfida con le squadre marchigiane sono arrivati due successi per le formazioni trentine

L'Itas Trentino ha superato in casa per 3-1 la Lube Civitanova Marche, mentre a Pesaro la Dolomiti Energia si รจ affermata contro i padroni di casa per 79-75.