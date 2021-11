Trento, turisti d'autunno e musei pieni. Al Muse 4500 biglietti staccati

Weekend lungo che conferma un'importante presenza turistica in Trentino anche in bassa stagione

Camper, tanti camper. Come non ce ne si aspettava per questo ponte lungo. Gran parte dei turisti arrivati in città hanno infatti scelto la casa su ruote per tre o quattro giorni di vacanza.



Per una bassa stagione - si ragiona anche all'Apt di Trento - è andata davvero alla grande. Tre notti piene da venerdì, un ponte che ha favorito soprattutto l'afflusso di turisti italiani, ma buona anche la presenza di tedeschi.



Ne beneficiano anche i musei, dal Castello del Buonconsiglio al Muse, il museo delle scienze. E proprio il Muse si riconferma superstar: tre giorni da tutto esaurito con 4500 biglietti staccati.