Ala si candida a Capitale della cultura 2024: "Il sistema la nostra forza"

Cento eventi e polo museale per la corsa a Capitale italiana 2024. Il mondo della cultura trentina si è ritrovato ad Ala: "Una candidatura per tutto il territorio". È l'unica località a farsi avanti in regione

di Francesco Maltoni

Gli avversari sono importanti, ma nessuno vuole sentirlo definire "un azzardo".



Il comune di Ala è l'unica località in regione a candidarsi come Capitale italiana della cultura per il 2024.



Consegnato a Roma un dossier di 60 pagine, dove è contenuto il progetto che coinvolge decine di enti, in prima fila Provincia, Consorzio dei Comuni e Comunità della Vallagarina. Parola d'ordine fare sistema. "Una candidatura per tutto il Trentino - rimarca l'assessore Mirko Bisesti - da Ala parte anche un progetto che la Provincia vuole portare avanti che è la valorizzazione di tutti i nostri paesi e i nostri borghi".



Sono in 24 ai blocchi di partenza e la concorrenza è di alto livello: da Siracusa a Vicenza, all'arcipelago della Maddalena. In gennaio la rosa si stringerà a dieci pretendenti.



Ala si racconta come la porta verso l'Europa, con un programma di cento eventi. Pilastro della candidatura il nuovo polo museale che cadrà sotto l'egida del Buonconsiglio.

"Palazzo Pizzini - illustra il sindaco Claudio Soini - ospiterà il Museo del pianoforte antico, invece Palazzo Taddei ospiterà il Museo del tessuto provinciale. È vero che ci sono città più grandi - conclude - ma è anche vero che il territorio trentino è unico".