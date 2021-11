Consegnati 25 alloggi a canone moderato a Gardolo di Trento

Sono già 500 gli appartamenti del Fondo Housing Sociale Trentino. I destinatari in quella fascia grigia esclusa dall'edilizia popolare ma in difficoltà con gli affitti standard

di Laura Galassi

I ventidue nuovi inquilini del condominio in via Bittanti a Gardolo, coppie più o meno giovani e famiglie, hanno ricevuto le chiavi dei loro appartamenti messi a disposizione dal Fondo Housing Sociale Trentino. "Abbiamo già realizzato 500 alloggi e consegnati 400; siamo alla fase finale del progetto e la speranza è di poter replicare questa esperienza che per la Provincia è stato molto positiva", spiega Antonella Rovri, dirigente provinciale servizio politiche della casa

Le graduatorie sono state gestite dal Comune di Trento e gli appartamenti, alta classe energetica, vanno dai 65 ai 100 metri quadri, adatti a tutte le esigenze.

Alloggi a canone moderato - il 30% in meno rispetto ai prezzi di mercato - per quella zona grigia che non ha i requisiti per l'edilizia popolare, ma dall'altra è in difficoltà con un contratto d'affitto standard.