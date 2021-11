Aquila corsara a Brindisi, battuta la seconda forza del campionato

Partita decisa nell'ultimo quarto da Bradford che sale in cattedra, segna in 10 minuti tutti i suoi 21 punti e consegna il successo ai bianconeri

Un'Aquila corsara fa saltare il fattore campo a Brindisi, andando a vincere in rimonta contro la seconda forza del campionato. Alla fine 80-78 il risultato di un partita sempre palpitante e in bilico fino all'ultima giocata. Parte forte Trento con Reynolds che infila tre bombe in un minuto e mezzo. Ma Brindisi non frequenta i quartieri alti della classifica per caso, e risponde con un super parziale che la manda alla prima pausa sul +7. Vantaggio che sale a +9 a metà partita e che l'Aquila lima a 8 prima dell'ultimo quarto. Nel quale si prende la scena il protagonista che non ti aspetti: Desonta Bradford mette tutti i suoi 21 punti negli ultimi 10 minuti, trascinando la squadra a una parziale da 30 a 20 che ribalta il punteggio e consegna i due punti a Trento, messi in cassaforte dalla giocata difensiva di Flaccadori sull'ultimo tentativo dei pugliesi.