L'appello di Battiston: "Avanti con le vaccinazioni ai bambini"

Contagi Covid (per ora) sotto controllo in Trentino, ma secondo il coordinatore dell'osservatorio epidemiologico dell'università bisogna alzare i livelli di protezione

di Andrea Selva

"Ricordiamoci che con la variante Delta, cioè quella di cui stiamo parlando, un infetto può infettare, se non ci sono misure di protezione, sette altre persone: un numero enorme, come il morbillo": Il professor Roberto Battiston è il coordinatore dell'osservatorio epidemiologico sul Covid 19 dell'università di Trento. Secondo i dati in Trentino per ora la situazione è sotto controllo, ma bisogna alzare i livelli di protezione, come le vaccinazioni che hanno fatto la differenza con Bolzano, dove la situazione sta sfuggendo di mano:



Ecco l'analisi di Battiston: "C'è qualcosa di sostanzialmente diverso in queste due province così vicine, l'unico parametro significativo che vediamo è che Trento ha una vaccinazione sette punti percentuali più alta rispetto all'Alto Adige".



E alle porte dell'inverno (e del turismo di Natale) Battiston lancia l'appello a proteggersi contro una possibile (nuova) piena del Virus. Le priorità sono due: "La terza dose, per portare l'immunità delle persone vaccinate vicinissime al cento per cento e iniziare a vaccinare i bambini sotto i 12 anni che danno un contributo di sviluppo del contagio molto significativo, naturalmente dobbiamo fare in fretta perché se aspettiamo i mesi questo tipo di fenomeno rischia di nuovo di arrivare a livelli molto alti e travolgerci".