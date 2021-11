Torna la festa del Ringraziamento, in Duomo l'offerta dei prodotti agricoli

La tradizione si è rinnovata dopo due anni. Stagione positiva nonostante le gelate, dice il presidente di Coldiretti, Gianluca Barbacovi: "Ma l'impegno contro i cambiamenti climatici è fondamentale"

"Dovremo investire sempre di più sulla ricerca, a partire dalla genetica, per capire come utilizzare le varietà resistenti e tutti gli strumenti che la tecnologia ci dà per ridurre l'impatto della chimica. E per fare tutto questo servirà anche tanta formazione, soprattutto per i giovani". Alla festa del Ringraziamento, il presidente regionale della Coldiretti, Gianluca Barbacovi, ha detto che affrontare i cambiamenti climatici deve essere un impegno concreto per il mondo agricolo, reduce da una stagione "positiva" nonostante le gelate che hanno minacciato più volte le coltivazioni.



Impegno che non contraddice quella tradizione antica, che nel Duomo di Trento ha rinnovato anche la sua dimensione spirituale, dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia. Ecco, dunque, l'offerta sull'altare dei prodotti delle valli trentine. L'arcivescovo Lauro Tisi li ha accolti come un dono di vita, in questi tempi di incomprensioni.



Alla festa del Ringraziamento hanno partecipato le autorità locali, a partire dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli. E' stato anche il debutto di don Massimiliano Detassis, 36 anni, da pochi mesi assistente spirituale dei contadini trentini. Sul palco anche lui accanto all'arcivescovo, una volta terminata la messa, per la tradizionale benedizione in piazza dei trattori e degli animali.