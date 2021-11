Borsa del turismo montano: superare le stagioni, offerta su 365 giorni

La Borsa del turismo montano - fino a venerdì al Muse - riflette sul futuro turistico del Trentino

di Francesco Macaro

Altro che 'non ci sono più le mezze stagioni'. Il destino del turismo sostenibile in Trentino passerà dall'allargamento dell'offerta all'intero anno.

E' quanto emerge nella prima giornata della 22ma edizione della Borsa del Turismo Montano, in corso fino a venerdì 19 novembre al Muse. Più che un nuovo turismo serve dunque una nuova mentalità spiega Maurizio Rossini di Trentino Marketing: "Bisogna impegnare le Apt territoriali nel costruire rete con tutti gli attori così da proporre il Trentino 365 giorni all'anno".

A breve sarà svelato il nuovo Piano dell'offerta turistica provinciale. Più qualità che quantità. Anche perchè, come si è visto quest'estate, il turismo tradizionale ormai rischia di rompere l'equilibrio con le comunità che vivono nelle zone prese d'assalto dai vacanzieri. Luciano Rizzi, coordinatore Apt Trentino: " Il benessere dei residenti rispecchia quello dei turisti".

Esercenti e albergatori sono consapevoli dell'urgenza di una nuova formula che vada oltre il tutto esaurito a Natale o Ferragosto. Tra le proposte il turismo estremo, ma anche i cammini stile Santiago e il rafforzamento dell'offerta digitale per le cosiddette 'vacanze di lavoro'.

Roberto Pallanch, direttore ASAT: "Nel prossimo piano di Trentino Marketing vanno rafforzati nuovi prodotti turistici".