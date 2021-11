Ecco i nuovi agricoltori del Trentino. Sono 58, molte le donne

Consegnati alla Fondazione Edmund Mach i brevetti a 58 giovani imprenditori agricoli. Si conferma il trend di avvicinamento dei giovani e delle donne all’attività agricola

di Giovanni Motter, montaggio Alberto Grosello

Per tutti l’ottenimento del brevetto è un traguardo, per alcuni è l’inizio di una nuova avventura, per altri è il naturale prosieguo dell’attività di famiglia.

Due anni di studio, 600 ore, per imparare a gestire un’azienda agricola e poter ottenere dalla provincia il premio di insediamento agricolo, 40 mila euro.

Dall’1986 ad oggi sono stati 2500 i frequentanti e, un dato molto positivo, è che l’85% dei partecipanti riesce a concretizzare il progetto che sognava.

Si conferma un trend di avvicinamento dei giovani e delle donne al settore agricolo. Nel corso in partenza il 45% degli iscritti, un record, è donna.