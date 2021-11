Cattolici trentini al voto per il rinnovo dei consigli pastorali

Interessate al voto 450 parrocchie in tutta la provincia. Buona partecipazione nella chiesa di Gardolo, in quello che è il quartiere più multietnico di Trento

Per il diritto canonico sono organi di partecipazione dei fedeli alla Chiesa, i consigli pastorali in Trentino sono stati eletti l'ultima volta cinque anni fa, sabato e domenica il rinnovo: potevano votare tutti i maggiori di sedici anni.



Nella Chiesa di Gardolo la partecipazione è stata positiva, ha detto il parroco don Claudio Ferrari, che gestisce anche altre quattro parrocchie a nord di Trento, nonostante sia un quartiere in cui i fedeli cattolici rappresentano due terzi dei residenti.