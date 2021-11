Cooperazione, la PAT: "Meno fondi in bilancio, più progetti finanziati"

L'assessore Gottardi: "Sì al finanziamento di progetti credibili. E l'autonomia è modello adattabile". Oltre 7 milioni ottenuti con due bandi europei: uno già attivo per la ricostruzione in Libia, l'altro partirà a dicembre per attività in Mozambico

L'autonomia del Trentino è riferimento adattabile anche agli scenari di cooperazione internazionale. Con un cambio di passo sui fondi: meno quote fisse previste a bilancio, con la necessità di puntare maggiormente sul finanziamento di progetti credibili.



E' la scelta della Giunta provinciale nell'ambito del settore della cooperazione con l'estero. Che ha portato la Provincia di Trento a vincere un bando europeo da oltre 3,5 milioni di euro per la ricostruzione nelle dieci principali municipalità della Libia. A dicembre, inoltre, la firma su un altro bando da quattro milioni per attività in Mozambico.



L'assessore con delega alla cooperazione, Mattia Gottardi, spiega: "Il nostro impegno nei confronti di queste municipalità è di costruire capacità. Dunque, insegnare esperienza, non in maniera didattica, affinché queste buone prassi possano essere esportate anche al di fuori del Trentino".



Anche le Giunte provinciali del passato - va detto - in quest'ambito avevano operato molto e bene. La Giunta attuale ora ha rivisto i criteri cui fare riferimento per i bandi sulle emergenze internazionali, quelli orientati a località "dove c'è la necessità di essere più tempestivi e rapidi in caso di calamità, in diverse nazioni del mondo". Sul tema, la Provincia ha varato un bando da 1,5 milioni di euro rivolto alle ONG trentine.



Dunque le competenze sviluppate in Trentino grazie all'autonomia - è l'obiettivo - saranno condivise con queste popolazioni: "Quello della cooperazione internazionale è un campo strategico - sottolinea ancora Gottardi - perché dà al Trentino la possibilità di attirare la lente d'ingrandimento del mondo su di sé. E quello della nostra autonomia è un modello che può e dev'essere esportato, perché funziona".