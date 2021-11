I circoli anziani tornano a riempirsi

Sono 120 in tutto il Trentino (con 25 mila soci): tanta voglia di stare assieme per vincere la solitudine

di Andrea Selva

Una mano di briscola per dimenticare i giorni difficili del lock down. Accade nei circoli anziani, 120 in tutto il trentino, con 25 mila soci. Le regole consentono l'attività e il presidente provinciale è Tullio Cova lancia l'appello: "L'appello a tutti i circoli è quello di riaprire e di fare attività per fare vedere alla gente che siamo ancora vivi e che dobbiamo continuare su quello che era prima".

Noi siamo stati a Mezzocorona, dove il presidente è Carlo Gabrielli: "Vogliamo che ci sia contatto, rapporto tra persone simili e in un luogo che soprattutto è adatto a loro".

Nel servizio le interviste registrate nel circolo di Mezzocorona.