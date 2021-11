Covid-19, il 70% dei ricoverati non è vaccinato

La dottoressa Susanna Cozzio, primario a Rovereto: "Questo dimostra l'importanza dei vaccini e della terza dose"

"In quest'ultima fase dal primo agosto ad oggi abbiamo ricoverato in malattie infettive novanta pazienti, con malattia da covid, e di questi il 70 per cento era non vaccinato, solo il 30 per cento era vaccinato".



La dottoressa Susanna Cozzio, responsabile delle malattie infettive all'ospedale di Rovereto, lascia parlare i numeri. Tra i pazienti ricoverati anche persone giovani, qualcuno in terapia intensiva e una certezza: chi non era vaccinato, presentava anche sintomi più gravi.

"I pazienti che hanno avuto le forme più severe erano preferenzialmente pazienti non vaccinati. Questo ci dice che la vaccinazione è estremamente importante e che la terza dose che in questo momento si sta iniziando a fare è assolutamente importante".



Intanto sul sito internet dell'Azienda sanitaria, sono partite le prenotazioni per la terza dose ai cittadini over 60, una chiamata all'appello per 130 mila persone, in Trentino. Ma il vaccino verrà somministrato solo a chi ha effettuato l'ultima dose più di sei mesi fa.