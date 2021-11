Effetto Covid-19, in Trentino boom delle richieste di visite specialistiche

L'allarme della Consulta provinciale per la Salute che ha incontrato l'Azienda Sanitaria

di Maddalena Boggiano

In Trentino, nei primi sei mesi del 2021, le richieste di visite specialistiche arrivate al Cup dell'Azienda Sanitaria sono aumentate dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2019. Effetto del covid e degli appuntamenti rimandati durante i mesi più difficili della pandemia. L'imbuto è doppio: da una parte il Cup, da potenziare con nuove linee e personale, dall'altra la difficoltà, per i sanitari, di smaltire gli arretrati. Che secondo il presidente della Consulta provinciale per la Salute Renzo Dori, riguardano molti settori, soprattutto per le patologie croniche e complesse: oncologia, cardiologia, malattie respiratore, neurodegenerative, renali.



I tempi di attesa arrivano a raddoppiare per le visite più urgenti, con Rao A o B, e a volte i posti disponibili sono in ospedali decentrati, magari difficili da raggiungere per persone anziane. Una situazione aggravata anche dalla carenza di medici di base e dalle sospensioni dei sanitari non vaccinati.



La Consulta provinciale per la Salute ha di recente incontrato l'Azienda Sanitaria che si è impegnata a far fronte alle criticità.