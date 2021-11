La Delta cede in casa a Perugia e tocca il fondo della classifica

Gialloblù sconfitte per 3-0 nello scontro salvezza e scavalcate in graduatoria dalle umbre

Non si ferma la striscia negativa della Delta Despar Trentino Rosa, che alla Blm group arena incassa la sesta sconfitta consecutiva in campionato. Un ko che pesa doppio, perché arrivato nello scontro diretto per la salvezza contro Perugia: 3 a 0 il risultato in favore delle umbre, che lascia le gialloblù trentine ancora a secco di vittorie davanti al pubblico di casa. Andamento sostanzialmente analogo per i tre parziali, con una prima fase di equilibrio e Perugia a prendere progressivamente il largo, soprattutto grazie all'efficacia in attacco di Guerra e Diouf. Solo nel secondo parziale Trento è stata in scia fino alla fine, ma il risultato non è cambiato. Con questa sconfitta, la Delta viene scavalcata proprio da Perugia e si ritrova mestamente all'ultimo posto in classifica a quota 5 punti. Una tendenza cui provar a porre rimedio al più presto.