Monclassico: la discarica torna a riempirsi

Arriveranno 25mila tonnellate di rifiuti solidi, meno di quante previste. Al Comune vanno 30 euro a tonnellata e tra un anno si chiude per sempre

di Raffaele Crocco

Da oggi - 11 novembre 2021 - la discarica di Monclassico in valle di Sole riapre.

Da stamattina si lavora per accogliere i rifiuti che la Provincia ha deciso di smistare qui, visto il non utilizzo forzato - è troppo piena - di Ischia Podetti (la discarica di Trento).

Il mugugno della gente della valle e il lavoro dei sindaci a qualcosa è servito: le 30mila tonnellate anno, per due anni, di rifiuti solidi previsti si sono ridotte a 25mila in un solo anno.

Qualcosa, poi, il Comune guadagnerà: 30 euro a tonnellata. Alla fine dei conti una somma considerevole: 750.000 Euro.

In più la discarica l'anno prossimo dovrebbe essere dichiarata chiusa per sempre.