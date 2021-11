Tamponi, in Trentino il sistema ha retto ma preoccupa il nuovo Green Pass

Le decisioni attese da Roma sulla certificazione verde potrebbero creare nuove difficoltà. In Trentino circa 68mila le persone non vaccinate (sopra i 12 anni)

di Maddalena Boggiano

In Trentino sono circa 68mila le persone non vaccinate dai 12 anni in poi, quasi 414mila, invece, coloro che hanno ricevuto almeno una dose.



In provincia il sistema dei tamponi ha retto, anche grazie a collaborazioni fra privati. Un esempio è quella che si è instaurata fra Progetto Salute, a Trento, ambulatorio che si occupa di medicina del lavoro, e SuanFarma, a Rovereto.

Una convenzione che prevede due punti per i test, nel capoluogo e nella Città della Quercia, per una media di 250 tamponi a settimana. Una cinquantina le aziende coinvolte, tra cui anche Marangoni e Zobele.



Ma l'aumento dei contagi potrebbe portare a un irrigidimento delle regole per ottenere il green pass: una durata minore della certificazione ma anche, è una delle ipotesi, dei tamponi: quella dei rapidi passerebbe da 48 a 24 ore. E il sistema, secondo il direttore sanitario di Progetto Salute Azelio De Santa, potrebbe non reggere la richiesta di test



Leggermente più ottimista il presidente di Federfarma Trentino Paolo Betti, secondo cui le ormai 90 farmacie che effettuano i test potrebbero, seppur con qualche difficoltà, far fronte alla domanda. Sono loro, del resto, che garantiscono l'esecuzione di più del 70% dei test rapidi effettuati in Trentino.