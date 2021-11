Vaccini anti Covid-19, si va avanti a balzi: gli effetti del green pass

Intanto, così come in tutta Italia, calano le somministrazioni delle prime dosi di vaccino

Tre trentini su quattro hanno completato, per ora, il ciclo vaccinale. Ma la tendenza nazionale è di un calo del 75% delle prime dosi in tre settimane. Lo rileva la fondazione Gimbe: il 4,2% dei trentini è coperto solo dalla prima dose, la media italiana è più bassa: il 2,6%. Il calo delle prime dosi è un trend costante dall'estate, anche per la diminuzione della platea. Difficile ancora quantificare l'effetto Green Pass. Col 6 agosto, certificazione obbligatoria per entrare in musei e centri sportivi, in Trentino, le prime dosi tornano fra le 2.500 e le 3mila giornaliere, come in primavera. Le prime dosi sono circa mille al giorno all'inizio di settembre, con i Green Pass esteso ai mezzi pubblici sulle lunghe distanze. E poi il 15 ottobre, l'obbligo nei luoghi di lavoro: 813 prime dosi, poi alti e bassi fino alle 72 del 30 ottobre, e alle poche decine dei giorni scorsi. Nell'ultimo bollettino sanitario, intanto, seconde dosi di vaccino vicine a 370mila, 20.701 terze dosi. L'ultima vittima del virus è una anziana vaccinata e affetta da altre patologie. Sono 75, invece, i nuovi contagi su quasi 11mila tamponi. E un ricovero in più.