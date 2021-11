Arriva l'inverno e in Trentino mancano 50 posti per i senza fissa dimora

A Trento la Diocesi mette a disposizione 125 letti tra Bonomelli, Casa Sant'Angela e chiesa di Centochiavi. Nuova unità di strada a Rovereto

di Laura Galassi

Il tempo è agli sgoccioli: le temperature stanno calando e in Trentino mancano ancora circa 50 posti per i senza fissa dimora.



Rispetto all'anno scorso, pur rimanendo in vigore le regole del distanziamento, non si può infatti più contare sull'ostello e su Casa Santa Maria. L'opzione è quindi di rispondere alle richieste in eccesso con due container presso la residenza Fersina.



In totale a regime saranno 125 i posti messi a disposizione dalla Diocesi: alla Bonomelli i container "invernali" sono già abitati, settimana prossima aprirà Casa Sant'Angela e a fine mese la chiesa di San Massimiliano Kolbe a Centochiavi. A Rovereto, oltre al Portico, verrà sperimentata anche un'unità di strada.



La questione dei senza tetto, per la Caritas, non deve però essere ridotta solo ai numeri. "L'accoglienza non è solo un letto con cuscino e coperta, serve il riconoscimento della dignità della persona: per questo dobbiamo offrire spazi comuni, pasti caldi e la possibilità di una relazione", ha detto il referente Caritas, Alessandro Martinelli.