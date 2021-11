Pubblico impiego, è stato d'agitazione

Tornano a farsi sentire i rappresentanti dei lavoratori pubblici del Trentino, che proclamano lo stato d'agitazione contro il mancato rinnovo del contratto

I soldi stanziati dalla provincia di Trento per il rinnovo del contratto del pubblico impiego non bastano a colmare la vacanza contrattuale. Secondi i sindacati, scesi in piazza davanti alla sede della provincia, le risorse sono state previste solo per il triennio 2022-2024. Restano fuori insomma gli anni dal 2019 al 2021.

Dichiarato dunque lo stato d'agitazione, ma pronti anche ai passi successivi fino allo sciopero generale.