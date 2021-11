Tumore alla prostata: in Trentino un caso al giorno

Il ruolo della prevenzione è fondamentale. La campagna della Lilt "Percorso Azzurro" per la diagnosi precoce

Ogni giorno in Trentino un uomo si ammala di tumore alla prostata, malattia al primo posto per quanto riguarda il maschio con il 20 per cento di incidenza.

La prevenzione è decisiva e consente oggi una sopravvivenza a 15 anni superiore al 71%.

La precocità nella diagnosi è fondamentale anche e soprattutto per avere una migliore se non ottimale qualità della vita.

Per questo - a novembre - la Lilt ha lanciato il Percorso azzurro, campagna di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili.

Visita urologica alla prostata per chi ha più di 50 anni ma anche visita ai testicoli per i più giovani tra i 20 e i 50 anni (incidenza molto più bassa, una ventina di casi all'anno).

Le visite, gratuite, con consulenza per segnali d'allarme come la familiarità, possono essere prenotate presso le delegazioni provinciali della Lilt al numero 0461-922733.

Con l'abolizione della visita di leva i maschi su queste malattie. Necessario quindi, secondo il dottor Tommaso Cai, dirigente di Urologia al Santa Chiara far capire che la visita dall'andrologo e dall'urologo è importante e può salvare la vita.