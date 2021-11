Trento, ai mercatini con il "passaporto" al polso

Un braccialetto colorato (gratuito) per accedere ai luoghi del Natale: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa del Comune

di Andrea Selva

Sarà un braccialetto di carta il passaporto per entrare al mercatino di Natale di Trento: ogni giorno un colore diverso, con il logo del Comune, proprio come nei villaggi turistici. Sarà gratuito (il costo lo pagano gli sponsor), ne saranno ordinati 400mila pezzi, riservati ai titolari di green pass.



L'Apt di Trento sta definendo i dettagli, si parte il 20 novembre: lo potremo prenotare online per poi ritirarlo in vari punti della città, mostrando il green pass.



L'assessora Elisabetta Bozzarelli oggi ha incontrato gli operatori del centro: "Stiamo pensando soprattutto di facilitare la vita per chi vuole venire a visitarci, ma anche per le persone della città. E quindi la possibilità di aver questo braccialetto che vale certamente per entrare al mercatino ma anche per le attività economiche, pensiamo ai bar e ai ristoranti". Diamo la possibilità con questo braccialetto di andare ovunque senza la necessità di esibire in continuazione il green pass, sgravando quindi anche gli operatori".



E l'obiettivo è di avere un progetto unico fra Trento e Bolzano, naturalmente sempre con grande attenzione ai bollettini Covid: "Le due città si stanno parlando affinché l'offerta sia di tipo regionale, anche qui per semplicità, per facilitare la visita sia a Trento che a Bolzano che agli altri mercatini della regione" conclude Bozzarelli.